«Пока она в отдельной палате»: концертный директор Булановой высказалась о состоянии певицы

Звезда была госпитализирована несколько дней назад с подозрением на инсульт.

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Лариса Рассказова заявила, что ее подопечная продолжает находиться в больнице. Речи о выписке пока не идет. Скорее всего, Татьяна Буланова пробудет в клинике еще неделю.

«Пока она в отдельной палате. Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю». Лариса Рассказова

По словам Рассказовой, более подробно о состоянии исполнительницы она сможет сообщить только через несколько дней. Концертный директор не стала пояснять, находился ли Буланова в палате интенсивной терапии, как об этом писали многие СМИ.

Отметим, что 51-летняя Татьяна Буланова ранее пожаловалась на онемение руки. Врачи предположили, что причиной мог стать инсульт. Звезду в скором порядке госпитализировали в клинику. Она какое-то время находилась в реанимационном отделении, сообщает «Пятый канал».

Татьяна Буланова – популярная российская исполнительница. Она бывшая супруга экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Владислава Радимова. У них есть совместный ребенок.