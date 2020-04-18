«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева

«Пока она в отдельной палате»: концертный директор Булановой высказалась о состоянии певицы

Звезда была госпитализирована несколько дней назад с подозрением на инсульт.

«Пока она в отдельной палате»: концертный директор Булановой высказалась о состоянии певицы
Буланова по-прежнему в больнице/http://globallookpress.com/

Концертный директор певицы Татьяны Булановой Лариса Рассказова заявила, что ее подопечная продолжает находиться в больнице. Речи о выписке пока не идет. Скорее всего, Татьяна Буланова пробудет в клинике еще неделю.

«Пока она в отдельной палате. Говорят, выпишут не раньше, чем через неделю».

Лариса Рассказова

По словам Рассказовой, более подробно о состоянии исполнительницы она сможет сообщить только через несколько дней. Концертный директор не стала пояснять, находился ли Буланова в палате интенсивной терапии, как об этом писали многие СМИ.

Отметим, что 51-летняя Татьяна Буланова ранее пожаловалась на онемение руки. Врачи предположили, что причиной мог стать инсульт. Звезду в скором порядке госпитализировали в клинику. Она какое-то время находилась в реанимационном отделении, сообщает «Пятый канал».

Татьяна Буланова – популярная российская исполнительница. Она бывшая супруга экс-игрока санкт-петербургского «Зенита» Владислава Радимова. У них есть совместный ребенок.

Тэги

Владислав РадимовЛариса РассказоваТатьяна БулановаТатьяна Буланова последние новостиФК "Зенит"
Loading...