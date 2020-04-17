Меган Маркл вышла в прямой эфир без макияжа

После переезда в Америку Меган Маркл сменила имидж. В недавнем прямом эфире, в котором она пообщалась с сотрудницами благотворительной организации Hubb Community Kitchen, герцогиня появилась в классическом образе американки.
Жена принца Гарри выбрала для видеоконференции белую футболку, собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Меган обсудила важные для благотворительной организации вопросы. Так, компания Street Games будет помогать доставлять еду из Hubb Community Kitchen в 300 семей, проживающих в Лондоне.
«Домашняя еда очень нужна этим семьям. Ваша работа чрезвычайно важна. Я горжусь вами», — похвалила сотрудниц благотворительной организации герцогиня.
Неожиданный образ Меган Маркл вызвал бурные обсуждения в сети. Поклонники продолжают удивляться непосредственности и доброте Меган.
«Какая добрая у Вас душа», «Как похорошела», «Большое сердце у Вас Меган», — написали поклонники герцогини.
Напомним, что Меган Маркл и Принц Гарри отказались от титулов и решили, что жизнь обычных людей им подходит намного больше. Герцог и герцогиня Сассекские перебрались из королевского дворца в Лос-Анджелес.