«Я не беременна»: жена Павла Буре опровергла слухи

В феврале 2020 года СМИ распространили информацию о том, что жена известного хоккеиста Павла Буре Алина готовится в четвертый раз стать мамой.

Серия фотографий Алины Буре, сделанных в спортивном комплексе Лужники 23 февраля, многих заставила думать о том, что супруга хоккеиста находится в интересном положении.

Заинтересовавшись популярной семьей, корреспонденты портала Teleprogramma.pro связались с самой Алиной по телефону. Мама троих детей заявила, что в ближайшее время не собирается рожать четвертого ребенка.

«Нет! Я не беременна! Я не знаю с чего все это взяли! Пока нет», — ответила Алина.

Напомним, Павел и Алина Буре поженились в 2009 году. У них трое детей: семилетний Павел, четырехлетняя Палина (имя девочки производное от имен Павел и Алина) и годовалая Анастасия. Многие поклонники считают семью Буре одной из самых красивых и образцовых в спортивном мире.