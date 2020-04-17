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«Лучше, чем на Мальдивах»: Рудковская рассказала о жизни на карантине

Продюсер поделилась своим распорядком дня.

«Лучше, чем на Мальдивах»: Рудковская рассказала о жизни на карантине
Яна Рудковская. Фото:https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/?hl=ru

Яна Рудковская поделилась подробностями своего времяпрепровождения на карантине. Бизнес-леди отметила, что спит по двенадцать часов в день и прекрасно себя чувствует.

«Я никогда столько не спала как сейчас , не видела столько снов, вот только встала, осталась без завтрака, но зато нет соблазнов! И я наконец-то выспалась! Сплю по 12 часов! Дни летят незаметно. На карантине спится лучше, чем на Мальдивах», — написала Рудковская.

Продюсер Димы Билана рассказала, что несмотря на долгий сон, она успевает решить много дел за день. Так, в ее списке: занятия английским, прогулка с собаками, тренировка, съемка роликов для Instagram, чтение книг и общение с семьей. Подписчики сразу отметили работоспособность звезды и поделились своими домашними заботами.

«Я в жизни столько не играла в Ягу и не наваривала ведрами суп», «Хороший распорядок. Тренировки, чтение, английский, прогулки — здорово», «Спасибо, ваш позитив вдохновляет», — прокомментировали пост поклонники.

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диетаЗвездные буднизвездные историикарантинРудковскаясамоизоляция
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