«Лучше, чем на Мальдивах»: Рудковская рассказала о жизни на карантине

Яна Рудковская поделилась подробностями своего времяпрепровождения на карантине. Бизнес-леди отметила, что спит по двенадцать часов в день и прекрасно себя чувствует.
«Я никогда столько не спала как сейчас , не видела столько снов, вот только встала, осталась без завтрака, но зато нет соблазнов! И я наконец-то выспалась! Сплю по 12 часов! Дни летят незаметно. На карантине спится лучше, чем на Мальдивах», — написала Рудковская.
Продюсер Димы Билана рассказала, что несмотря на долгий сон, она успевает решить много дел за день. Так, в ее списке: занятия английским, прогулка с собаками, тренировка, съемка роликов для Instagram, чтение книг и общение с семьей. Подписчики сразу отметили работоспособность звезды и поделились своими домашними заботами.
«Я в жизни столько не играла в Ягу и не наваривала ведрами суп», «Хороший распорядок. Тренировки, чтение, английский, прогулки — здорово», «Спасибо, ваш позитив вдохновляет», — прокомментировали пост поклонники.