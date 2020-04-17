«Лучше, чем на Мальдивах»: Рудковская рассказала о жизни на карантине

Яна Рудковская поделилась подробностями своего времяпрепровождения на карантине. Бизнес-леди отметила, что спит по двенадцать часов в день и прекрасно себя чувствует.

«Я никогда столько не спала как сейчас , не видела столько снов, вот только встала, осталась без завтрака, но зато нет соблазнов! И я наконец-то выспалась! Сплю по 12 часов! Дни летят незаметно. На карантине спится лучше, чем на Мальдивах», — написала Рудковская. View this post on Instagram A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Apr 17, 2020 at 3:04am PDT

Продюсер Димы Билана рассказала, что несмотря на долгий сон, она успевает решить много дел за день. Так, в ее списке: занятия английским, прогулка с собаками, тренировка, съемка роликов для Instagram, чтение книг и общение с семьей. Подписчики сразу отметили работоспособность звезды и поделились своими домашними заботами.