Возлюбленной Александра Гудкова оказалась 33-летняя дама из Риги

Возлюбленной шоумена Александра Гудкова оказалась 33-летняя девушка из Риги. Ее зовут Александра Гагаринская. Ранее в Сети он уже делился снимками с ней.

Напомним, что не так давно шоумен проговорился в разговоре с телеведущей и светской львицей Ксенией Собчак в рамках ее шоу, что летом собирается сыграть свадьбу на рижском побережье. При этом имени избранницы юморист раскрывать не стал, но заметил, что они уже приобрели кольца известного бренда. Как говорил Гудков, он безумно влюблен и ничто не помешает ему устроить торжество с любимой женщиной.

Любопытно, что по одной из версий Гудков и Гагаринская уже сыграли свадьбу. Это, возможно, случилось прошлым летом. На торжестве присутствовали только самые близкие люди. Свадьба была на берегу моря.

Добавим, что ранее Александру Гудкову приписывали роман со стилистом Марией Чекалиной. С девушкой он познакомился во время одной из съемок, сообщает «СтарХит».