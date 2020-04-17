«Олю я почти не ревную, да она и не дает повода»: Дава высказался об отношениях с Бузовой

По словам блогера, он дает своей новой возлюбленной все, что нужно.

Блогер Давид Манукян в прямом эфире Instagram ответил на самые острые вопросы своих подписчиков. Как отметил новый возлюбленный певицы и телеведущей Ольги Бузовой, у них с исполнительницей полная гармония в отношениях.

«Олю я почти не ревную, да она и не дает повода. Я в себе уверен и в ней тоже. Отношений, в которых один другого подозревает, лучше избегать. Я даю Оле все, что ей нужно». Дава

Как отметил блогер, он гордится, что Бузова сегодня одна из самых популярных и раскрученных певиц на российской сцене. При этом, как он сказал, всего телеведущая добилась сама. Он ей гордится. Дава считает, что конкурентов у Бузовой сегодня просто нет.

Интересно, что на самоизоляции Бузова проявила себя как прекрасная хозяйка. Она, к примеру, готовит своему мужчине вкусные блюда. Правда, как сказал Манукян, даже на самоизоляции звезда занята творчеством, поэтому в их доме есть женщина, которая готовит пищу. Также она помогает им с хозяйством.