«Нечего было жениться на артистке»: Свиридова спустя два года сбежала от мужа-американца

Певица Алена Свиридова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой второй неудачный брак. Звезда около двух лет была замужем за гражданином США мулатом Генри Пикоком. Он был сотрудником американского посольства.

«Меня американское посольство пригласило на прием. Генри всех там встречал. Как-то мы сразу друг на друга обратили внимание. И понеслось. Сыграли свадьбу на Антигуа, на Карибах. Это была его инициатива. Мы расписались в шесть утра на берегу океана. Клялись в любви. А вообще не надо было клясться, конечно». Алена Свиридова

По словам звезды, вместе они были всего два года. «Я все время летаю в облаках. Не очень понимаю реальную жизнь. Она мне нравится куда меньше выдуманной. Порой придираюсь к мелочам. Вот он меня не встретил и сразу кричу: «Все, развод». Так случилось и в браке с Генри», — заметила певица.

Как она отметила, от мужа она требовала какой-то неземной любви, которую сама для себя придумала. «В итоге мы расстались. Но скажу так: нечего было жениться на артистке. Я предупреждала. Семейная жизнь не является стержнем для меня. В моей жизни нет трагизма при расставании с мужчинами», — сказала звезда.