«Всех распустили, сохранив людям зарплату»: Меладзе рассказал, как проводит время на самоизоляции

По словам певца, раньше покой ему только снился.

Певец Валерий Меладзе во время Instagram-эфира с главредом «ОК!» Вадимом Верником рассказал, как проводит время на самоизоляции. Исполнитель живет со своей семьей в загородном доме. Как он отметил, сейчас в его жизни наступил покой. О нем он мечтал последние 25 лет. Сейчас не нужно никуда бежать и где-то выступать.

«На время самоизоляции всех распустили, сохранив людям зарплату. Сейчас сами справляемся. Я помогаю Альбине — мою посуду. Она готовит. Иногда, если хотим побаловать себя, можем что-нибудь заказать». Валерий Меладзе

Рассказал исполнитель и о том, как он с женой отметит Пасху. Его супруга, популярная певица Альбина Джанабаева, испечет куличи и покрасит яйца.

Отметим, что совсем от работы Валерий Меладзе не отошел. Он, к примеру, ездит на съемки проекта «Голос. Дети». По словам певца, перед каждым съемочным днем у всех участников проекта измеряют температуру. Как сказал исполнитель, они могут позволить себе работать, потому что соблюдают все правила в это непростое время.