Скончалась возлюбленная Микеле Плачидо по сериалу «Спрут»

В Италии скончалась звезда сериала «Спрут» актриса Патриция Милларде. В легендарной картине она сыграла роль судьи Конти. Звезде был всего 61 год. О смерти актрисы сообщил у себя на сайте известный журналист Давид Маджио. По его словам, причиной стал сердечный приступ, а не коронавирус, который унес жизни огромного числа жителей этой страны.

Отметим, что именно эта актриса по сюжету сериала «Спрут» после смерти комиссара Каттани, возлюбленной которого была, встала на борьбу с итальянской мафией. Также она играла в еще одном культовом сериале, который пользовался любовью российских зрителей, — «Элен и ребята».

Добавим, что сериал «Спрут» впервые вышел на экраны в 1984 году. В основе сюжета борьба правоохранительных органов Италии в лице комиссара Каттани с итальянской мафией.

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У картины сразу же появилось очень много поклонников. Лента пользовалась огромным успехом по всему миру. В том числе и в России. За приключениями комиссара Каттани увлеченно следила в свое время вся страна.