Лена Катина рассказала, чем американская жизнь отличается от российской

Певица Лена Катина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала ведущей, чем жизнь в США отличается от России.

«В Америке почти всегда прекрасная погода, находишься в полном релаксе, люди не напрягаются и все делают друг другу комплименты. Тебя может просто так похвалить случайный прохожий. У нас, к сожалению, такого нет». Лена Катина

Отметим, что сама исполнительница, когда забеременела, уехала рожать в Россию. В Америке она не задержалась. Ранее она говорила, что рожать в родной стране ей было намного комфортнее, потому что здесь в тот момент находились ее близкие люди.

По словам Лены Катиной, чтобы освоится в Америке, надо иметь деньги. «У меня есть подруга. Она уехала работать в Америку. Ей удалось там обустроиться. Но это скорее исключение, чем правило. Не всем так везет. Кроме того, в Америке за все надо платить. Жизнь намного дороже, чем в России», — заметила Лена Катина.