Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы на более поздний срок

Однако сами праздничные мероприятия к 9 Мая не отменяются.

16 апреля на очередном совещании президент России Владимир Путин поручил министру обороны и другим силовикам внести изменения в графики подготовки к военным парадам Дня Победы.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — сказал российский лидер.

Пока что речь не идет об отмене самих парадов, но их запланированные репетиции и прочие подготовительные мероприятия придется перенести на более позднее время.

Путин отметил, что и парад на Красной площади, и шествие Бессмертного полка в 2020 году обязательно будут проведены. В конце концов, великой Победе исполнится 75 лет.

Однако, пока цифры по коронавирусу не дают надежды на скорое возобновление массовых мероприятий. Напомним, по официальным данным на 16 апреля, за сутки было зафиксировано 3448 новых заболевших. Это снова больше, чем в предыдущий день.