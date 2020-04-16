«Банальные ворюги»: Разин высказал претензии Пугачевой и Леонтьеву

Лидер «Ласкового мая» заявляет, что исполнители присвоили себе его песни.

Андрей Разин обвинил в воровстве Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева. По словам лидера «Ласкового мая», коллеги без спроса присвоили себе его песни.

Все произошло якобы много лет назад, но рассказать о несправедливости исполнитель решил только сейчас.

«Кто они, пираты XX-XXI века? Я вам отвечу. Это Алла Пугачева и Валерий Леонтьев», — пишет Разин на своей странице в соцсети.

К Примадонне возникли претензии после того, как она вышла на сцену с песней «Дожди». Ее Алла Борисовна исполнила в 2007 году во время концерта «Песня года».

«Для меня был шок, что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за песню «А где-то далеко идут дожди» я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме «Ты одна на всей земле». Он вышел в 1997 году, я правообладатель», — рассуждает артист.

Автор песни Валерий Разумовский, композицию он написал специально для Андрея Разина.

Предыдущая неприглядная история произошла в 1997 году с песней «Эльдорадо». Ее перепел Валерий Леонтьев, но никаких договоренностей между сторонами на тот момент не было.

«Песня была написана для меня Юрием Чернавским в 1990-м. Я заплатил бешеные деньги и также являюсь ее правообладателем», — уверенно заявляет Разин.

Больше всего артиста обижает вовсе не то, что композиции просто присвоили коллеги, а то, что их «бездарно» исполнили, пишет сайт OA.

«Ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное — это то, что они — банальные ворюги», — подчеркнул Разин.

Ранее продюсер заявил, что российские артисты никогда не платили налогов. По его мнению, Пугачева, Галкин, Киркоров и другие скоро будут распродавать имущество из-за пандемии коронавируса, сообщает 5-tv.ru.