«Маму выставили не в лучшем свете»: дочь Веры Воронковой опровергла свое избиение

В четверг, 16 апреля, в СМИ появилась информация о том, что заслуженная артистка России Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь. Якобы за то, что не позволила маме продолжать алкогольный запой. По сообщениям прессы, девочку отвезли в травмпункт, где врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки, после чего госпитализировали, предварительно известив сотрудников полиции. Портал Teleprogramma.pro решил не верить новостям на слово и связался с самой Воронковой, чтобы узнать ее версию развития событий.

Разговор сразу начался с вопроса, Вера поинтересовалась, хотим ли мы поговорить с ней о том, как она избила свою 13-летнюю дочь?

«А вы сами как думаете? Уже везде, мне мои друзья пишут, что за ужас. Кто это распускает, откуда это взялось и как это распространяется? Как это остановить? Вы уже восьмой человек который звонит мне за 15 минут. Нет, это неправда, дочь дома, все нормально, все у нас хорошо и все прекрасно. Что нужно сделать, чтобы этот «поток» остановился?» — недоуменно и вопросительно прокомментировала сложившуюся ситуацию актриса.

Как оказалось, дочь Воронковой, Мария, действительно обращалась в травмпункт, но она уже дома и вовсе не была госпитализирована. Более того, журналисту портала Teleprogramma.pro удалось пообщаться и с ней и выяснить, что она думает по поводу новостей о своем избиении.