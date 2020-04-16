Мария Машкова расхвалила свою мать за роль в сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Мария Машкова в Instagram похвалила свою мать Елену Шевченко за роль в сериале «Зулейха открывает глаза». В сериале первой супруге режиссера Владимира Машкова досталась роль Изабеллы, женщины дворянских кровей, которая волею судьбы оказывается среди сосланных в Сибирь.

Как отметила Мария Машкова, ее всегда выводило из себя, когда в детстве ей говорили о ее талантливых родителях. Позже многие стали утверждать, что актрисой она стала по блату.

«Последние дни я получаю очень много приятных слов от знакомых и незнакомых о работе моей мамы в сериале «Зулейха открывает глаза». Я сама посмотрела несколько серий и вот, что мне есть сказать. Я невероятно блатная и счастливая, что родилась у моей мамы, актрисы Елены Шевченко! Гордость! Гордость! Гордость! Говорите, сколько хотите, мне очень приятно». Мария Машкова

Добавим, что сериал с актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли подвергся критике. Некоторые считают, что из фильма сделали некий комикс. Коммунисты и вовсе заявили, что советская власть выставлена в сериале в неугодном свете и его следует прекратить показывать по телевидению.