Хакеры включили порно на дистанционном уроке одной из школ Москвы

Эпидемия коронавируса внесла свои изменения не только в жизни взрослых, детям также пришлось приспосабливаться к условиям эпидемии. Школьные занятия превратились в дистанционное образование и на таких онлайн-мероприятиях не обходится без происшествий. Как сообщает «Комсомольская правда», в минувший вторник, 14 апреля, в одной из московских школ проходил вполне обычный урок химии у девятого класса.

Пока учительница рассказывала о тонкостях химических реакций, лицо одного из учеников внезапно сменилось темным квадратом, который буквально через секунду превратился в порноролик. По словам источника в правоохранительных органах, в полицию с заявлением обратился мужчина. По его словам, аккаунт его пасынка был взломан хакерами, которые по непонятным пока причинам решили сорвать урок с помощью внезапного просмотра фильма для зврослых.

Сотрудники полиции проводят проверку, перед ними стоит непростая задача — вычислить хакера любителя порнографии, который любит срывать уроки.

Напомним, примерно такая же ситуация произошла в Калуге 9 апреля, там хакер также воспользовался порнофильмом, чтобы остановить урок у пятого класса местного лицея. Возможно, в деле замешана преступная группа хакеров.