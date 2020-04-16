«Моя королева!»: Мясников из «Уральских пельменей» поделился фото красавицы-жены

Шоумен «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников в Instagram нежно поздравил свою супругу Надежду с днем рождения. Кроме того, он опубликовал сразу несколько снимков с любимой женщиной с отдыха. Сейчас вся семья юмориста находится на самоизоляции в Екатеринбурге.

«С днем рождения моя королева! Друзья мои. Присоединяйтесь!»

Вячеслав Мясников

Отметим, что у супругов Мясниковых трое детей. Причем старшие Константин и Максим — двойняшки. Они появились на свет в 2010 году. Спустя семь лет супруга подарила Мясникову третьего сына Никиту.

Добавим, что уже два года вместе со своим товарищем Андреем Рожковым Вячеслав Мясников гастролирует по стране с шоу «Ваши пельмени». Впрочем, это вовсе не говорит о том, что они покинули команду «Уральские пельмени». Во время записей для канала СТС они выступают в составе коллектива.

Ранее Мясников объяснял, почему они стали с Рожковым ездить отдельно. Дело в том, что у них очень много творческого материала, а в рамках шоу им не позволяют делать несколько отдельных номеров.