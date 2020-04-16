Анфиса Чехова рассказала, как она проводит ночи на карантине

Анфиса Чехова рассказала, как уживается с соседями по дому. Телеведущая отмечает, что они не такие уж и спокойные люди, какими казались ей до карантина.

«Проснулась сегодня в 4 часа утра, от того что соседи сверху неожиданно решили устроить среди ночи вечеринку и врубили музыку на всю мощь», — написала она в своем Instagram.

Звезда отметила, что внезапная вечеринка длилась десять минут, а потом внезапно прекратилась. Анфиса поделилась впечатлением от внезапной тишины. Телеведущая представила, что когда пандемия закончится, мы все ощутим внезапный кайф от простых вещей:похода в кино, посиделок в ресторане, прогулок по парку, а главное отсутствия маски на лице.

«Даже для тех зажравшихся, к коим я себя отношу, которые раньше путешествовали раз, а то и два в месяц, путешествия вновь обретут свою небывалую новизну и эксклюзивность», — делится Анфиса.

Подписчики звезды поддержали ее в комментариях, отметив, что уже соскучились по прежней жизни.