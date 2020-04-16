«Песни создаются по трафарету»: Никита Пресняков нелестно отозвался о российской поп-музыке

Музыкант Никита Пресняков нелестно отозвался о российской поп-музыке. Как считает певец, в России люди просто не хотят заморачиваться и создавать качественный продукт. По его мнению, главное иметь хорошую команду по маркетингу и тогда успех обеспечен.

«Песни создаются по трафарету и к творчеству не имеют отношения. Это становится продуктом, который штампуют на конвейере для коммерции и зарабатывания денег». Никита Пресняков

Как отметил исполнитель, многие люди в России уже просто не понимают, что есть хорошо. Они вынуждены слушать эти композиции. Между тем, как он думает, если рассуждать глобально, то можно заметить, что российская музыка начинает вымирать.

В то же время Пресняков попросил всех россиян обратить внимание на западную поп-музыку. Там, как он считает, работают настоящие профессионалы. В качестве примера он привел американскую звезду Кристину Агилеру. У нее, по его мнению, потрясающий вокал и она мастер своего дела, сообщает портал srsly.ru.