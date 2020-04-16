Никита Пресняков и Алена Краснова создали семейный чат «Какахи Джуны»

Музыкант Никита Пресняков заявил, что они с супругой Аленой Красновой создали в вотсапе чат «Какахи Джуны». Это было сделано для того, чтобы не забыть, чья очередь убирать за домашним любимцем. Как отметил гитарист, у них в семье с этим все четко и честно.

«На мне лежит ответственность за все, что связано с посудой. Конечно, бывают какие-то мелочи, которые могут раздражать: например, оставленная в раковине чашка с кофейной жижей». Никита Пресняков

Также внук Аллы Пугачевой отметил, что он просто обожает готовить. Он перечислил, какие блюда ему удаются лучше всего. Это буррито, паэлью, разные блюда с кускусом, паста с морепродуктами и сэндвичи.

По словам Никиты Преснякова, в свободное время он очень любит уезжать на свою дачу. Около костра они с друзьями обожают песни под гитару. Кроме того, сына певицы и актрисы Кристины Орбакайте очень сильно раздражают слухи о себе. По его словам, в Сети пишут очень много неправды о нем. При этом сам он отметил, что никогда и ни с кем не ссорится, сообщает портал srsly.ru.