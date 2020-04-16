Егор Кончаловский нашел архивный снимок новорожденной дочери Маши

Режиссер Егор Кончаловский в Instagram опубликовал снимок своей дочери Марии. На фотографии девочке всего несколько месяцев. Маша лежит в подгузнике на пеленке и подушке.

«А вот Моя Машка 18,5 лет тому назад». Егор Кончаловский

Отметим, что дочь режиссеру подарила актриса Любовь Толкалина. Вместе они были почти двадцать лет. В 2017 году Егор Кончаловский стал во второй раз отцом. У него родился сын Тимур. Сейчас мальчику три годика. Ребенка режиссеру родила вторая супруга — юрист Мария Леонова.

Ранее Егор Кончаловский в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признавался, что не смог быть вместе с Толкалиной из-за ее непостоянства. Ему хотелось, чтобы жена была всегда рядом. Толкалиной же было скучно сидеть в четырех стенах около режиссера и быть просто послушной женой. Она часто из-за съемок отсутствовала дома.

Кстати, сейчас у Толкалиной роман с неким английским бизнесменом. Не так давно актриса жаловалась, что не может с ним увидеться. Мужчина вместе с родителями находится в своем британском поместье, где пережидает пандемию.