«Плевок в лицо народа»: коммунисты потребовали прекратить показ «Зулейхи» с Хаматовой

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин направил обращение к руководителям телеканала «Россия 1». Он требует, чтобы показ сериала «Зулейха открывает глаза» с актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли был прерван.

«Любой пасквиль на советское прошлое – это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Эти господа, являясь антисоветчиками, пытаются притянуть за уши любые факты, которые позволили бы очернить советское прошлое». Максим Сурайкин

Как считает Сурайкин, создатели сериала просто хотят заработать денег на этой ленте и сделать себе бесплатный пиар. В данную ситуацию, по его словам, необходимо как можно скорее вмешаться государству. Сурайкин отметил, что все члены партии крайне отрицательно восприняли данный сериал, сообщает издание «Подъем».

Отметим, что в адрес ленты, в которой речь идет о раскулачивании, и режиссеров уже не раз раздавались критические отклики. Многие киноэксперты считают, что в картине много исторических нестыковок. Кроме того, зрители не понимают, как главная героиня, которую сыграла Хаматова, так прекрасно говорит по-русски. Притом, что выросла женщина в глухом татарском селе.

Добавим, что сама Хаматова ранее говорила, что они начинали снимать сериал и планировали, что актеры будут говорить по-татарски. Однако выглядело это очень смешно. Кино смотрелось очень неправдоподобным и странным. Актриса отметила, что основная мысль в том, что главная героиня со временем из безропотной овечки прекращается в самостоятельную женщину со своими взглядами на жизнь.