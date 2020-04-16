Владимир Бортко объяснил, почему никогда не заводил романов с молодыми актрисами

Режиссер Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему у него никогда не было романов с актрисами. При этом в своих картинах он снимал многих звезд отечественного кинематографа. Также он вспомнил, как познакомился со своей супругой Натальей. Вместе они уже 48 лет.

«Мы с Наташей в институте познакомились, в Киеве. Наш кинофакультет находился прямо в лавре. Увидел ее там и влюбился на всю жизнь».

Владимир Бортко

Как отметил режиссер, его супруга не работает. «Наташа занимается только мной. Она призвана мне на службу. Это тоже, скажу я вам, сложная жизнь», — сказал он.

Также Бортко пояснил, почему никогда не крутил романов с актрисами.