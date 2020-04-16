«Я не узнавал ее в одежде»: Бортко высказался о работе Анны Ковальчук в «Мастере и Маргарите»

Режиссер Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил роль известной актрисы Анны Ковальчук в нашумевшей картине «Мастер и Маргарита».

«Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту. Чем хороша работа режиссера? Ему кажется, что актриса похожа, и он ее утверждает». Владимир Бортко

По словам режиссера, студия, где снимали кино, не отапливалась. «Она в одном белье все время была. Мы направляли на нее вентилятор, чтобы ее обогреть. Она привыкла к таким условиям», — сказал он.

При этом, как сказал Бортко, порой на съемочной площадке случались казусы.