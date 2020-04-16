«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

«Я не узнавал ее в одежде»: Бортко высказался о работе Анны Ковальчук в «Мастере и Маргарите»

Как отметил режиссер, актрисе все время приходилось сниматься голой.

«Я не узнавал ее в одежде»: Бортко высказался о работе Анны Ковальчук в «Мастере и Маргарите»
Бортко высказался о Ковальчук/http://globallookpress.com/

Режиссер Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил роль известной актрисы Анны Ковальчук в нашумевшей картине «Мастер и Маргарита».

Анна Ковальчук. Фото
Анне Ковальчук приходилось сниматься голой в «Мастере и Маргарите»/Кадр из фильма

«Она была чертовски хороша. Просто потрясающе красива. Практически всех российских красавиц я пробовал на эту роль, но больше всего подошла именно Анна. Она очень похожа на Маргариту. Чем хороша работа режиссера? Ему кажется, что актриса похожа, и он ее утверждает».

Владимир Бортко

По словам режиссера, студия, где снимали кино, не отапливалась. «Она в одном белье все время была. Мы направляли на нее вентилятор, чтобы ее обогреть. Она привыкла к таким условиям», — сказал он.

При этом, как сказал Бортко, порой на съемочной площадке случались казусы.

«Я не узнавал ее в одежде, когда она приходила на съемки. Спрашивал, кто это такая? Привык видеть ее все время голой», — заметил Владимир Бортко.

Тэги

Анна КовальчукВладимир БорткоНовости googleоткровенное фотоПрограмма "Судьба человека"
Loading...