«Участники сдают тест»: шоу «Голос. Дети» пройдет без зрителей в зале

В пятницу, 17 апреля, в 21:30 по московскому времени на Первом канале покажут дополнительный этап шоу «Голос. Дети». В нем выступят участники, которые не прошли этап «Песня навылет», но при этом отличились в «Поединках». Шанс вернуться в ряды конкурсантов получат 9 юных музыкантов.

Как сообщила пресс-служба Первого канала, в целях безопасности в зрительный зал не будет допущена публика. Работу съемочной группы тоже организуют в минимальном составе.

Кроме того, все помещения, где присутствуют люди, пройдут обработку дезинфицирующими средствами. Через каждые три часа все поверхности съемочного павильона будут обрабатываться повторно.

На входе в студию каждый человек также будет обеззаражен. Измерение температуры тела и выдача средств защиты и профилактики — обязательны. Все, кто не задействован в кадре, обязаны работать в масках и перчатках. Сотрудники телекомпании и участники шоу предупреждены о запрете рукопожатий и объятий.