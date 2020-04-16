«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

Бортко объяснил, почему «убил» Певцова и Серебрякова в финале «Бандитского Петербурга»

По словам режиссера, зло всегда должно быть наказано.

Бортко объяснил, почему «убил» Певцова и Серебрякова в финале «Бандитского Петербурга»
Бортко настоял,чтобы в финале "Бандитского Петербурга" главные герои погибли/http://globallookpress.com/

Режиссер Владимир Бортко в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему главные герои легендарной картины «Бандитский Петербург» в исполнении актеров Дмитрия Певцова и Алексея Серебрякова были убиты. Картина, напомним, стала настоящим хитом в начале двухтысячных годов. У нее до сих пор огромная армия поклонников.

Дмитрий Певцов и Алексей Серебряков. Фото
Герои Певцова и Серебрякова были убиты в финале «Бандитского Петербурга»/Кадр из фильма

По его словам, многие члены съемочной группы настаивали, чтобы они выжили. Сам он был категорически против и в итоге отстоял свою позицию.

«Ни один хороший американский гангстерский кинофильм, а именно на такое кино мы тогда ориентировались, не может по-другому окончиться. Зло должно наказываться».

Владимир Бортко

Как отметил режиссер, о продолжении ленты он никогда не думал. Однако нашлись люди, которые мечтали о продолжении. Как сказал режиссер, просто все тогда хотели есть и зарабатывать.

«Я не хотел продолжения. Гангстерское кино только так заканчивается», — заметил Владимир Бортко.

Тэги

Алексей СеребряковВладимир БорткоДмитрий ПевцовПрограмма "Судьба человека"Фильм "Бандитский Петербург"
Loading...