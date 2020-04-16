Владимир Бортко озвучил сумму, на которую сняли «Улицы разбитых фонарей»

Режиссер Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал, как в начале девяностых годов оказался никому не нужен. Спас его карьеру сериал «Улицы разбитых фонарей», который появился на экранах в 1996 году. Лента имела огромный успех.

«Я был успешным режиссером до 1991 года. А потом я жил на сто долларов в месяц, которые брал у коллеги. Я, жена и сын жили на эти деньги пять лет. Как могли, так и выживали». Владимир Бортко

Как отметил режиссер, первые серии «Улиц разбитых фонарей» снимали всего за десять тысяч долларов. Бюджеты были крайне малы.

«Сегодня десять тысяч долларов стоит просто выезд киногруппы на съемки. А мы снимали весь фильм. Актеры приходили на съемки в своих костюмах. Была у нас одна машина на всех», — сказал он.

Как отметил режиссер, фильм получился очень правдивым, поэтому и понравился зрителям.