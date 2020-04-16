«Поднимите руку, у кого ничего не болит»: Косторная высказалась о жестких тренировках Тутберидзе

По словам фигуристки, травмы есть у всех спортсменов.

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная заявила, что отменять все время тренировки из-за небольших травм и повреждений не имеет никакого смысла. По ее словам, травмы есть у всех спортсменов и полностью вылечиться просто никогда не получится. Звезда считает, что лечиться надо вместе с тренировками.

В качестве примера она привела свои разговоры с тренером Этери Тутберидзе, которая подготовила несколько звезд фигурного катания. По ее словам, разговоры в таких случаях бывают достаточно жесткие.

«Когда у нас кто-то говорит, что болит что-то, нас Этери Георгиевна собирает всех и говорит: «Поднимите руки, у кого ничего не болит». Алена Косторная

Как отметила Косторная, она с понимаем приняла новость, что чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменили и перенесли на осень. Как считает звезда, был большой шанс заразиться. При этом она сказала, что молодые фигуристки, скорее всего, перенесли бы без проблем коронавирус, но они могли бы заразить своих многочисленных пожилых родственников, сообщает ТАСС.