«Коля притворялся»: Бортко объяснил, почему не утвердил Караченцова в «Собачьем сердце»

В 1990 году режиссер стал лауреатом премии РСФСР за эту выдающуюся картину.

Режиссер Владимир Бортко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой знаменитый фильм «Собачье сердце», который вышел на экраны в 1988 году. За картину он получил огромное количество всевозможных наград.

Любопытно, что на роль Полиграфа Шарикова пробовался изначально актер Николай Караченцов. На пробы он не прошел.

«Я искал человека, похожего на собаку. Первым, кого мне предложили, оказался Николай Караченцов. Почему так? Потому что Коля Караченцов красавец, любитель женщин. У него лицо с редкими зубами, поэтому мы изначально посчитали, что он сможет это делать и вживется в роль. И Коля Караченцов пробовался. Он сделал прекрасную роль. Но Коля притворялся, понимаете? А здесь нужно было быть тем человеком, который есть на экране». Владимир Бортко

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В результате роль прекрасно сыграл актер Владимир Толоконников.