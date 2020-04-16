«Мы тебя очень любим»: Орбакайте трогательно обратилась к папе

15 апреля Кристина Орбакайте поздравила свою маму Аллу Пугачеву с 71-летием. Из-за пандемии и режима самоизоляции лично это сделать не получилось. Но наследница Примадонны отправила знаменитой родительнице видеопоздравление, исполнив вместе с дочкой Клавдией песню про звезду и харизматично станцевав перед камерой.

И уже на следующий день в блоге Кристины появилось поздравление в адрес другого родителя – Миколаса Орбакаса. Папе певицы исполнилось 75 лет. На сей раз звезда петь и танцевать не стала, но написала довольно трогательные слова, а также опубликовала фото отца.

«С днем рождения, папуля! Будь здоров, сегодня это самое главное. Мы тебя очень любим!» — сказала Орбакайте.

Напомним, брак Пугачевой и циркового артиста Миколаса Орбакаса продолжался 4 года – с 1969-го по 1973-й. В это время Примадонна носила фамилию мужа, изменив ее на литовский лад – Орбакене. При этом для своих зрителей она всегда оставалась Пугачевой.

Ранее мы писали об Алле Борисовне, которая на следующий день после своего дня рождения отметилась в Сети традиционным селфи. Звезда запечатлелась в стильной шляпке без верха.