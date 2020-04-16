Андрей Данилко отыскал в архивах раритетный снимок Аллы Пугачевой в бочке

Украинский исполнитель Андрей Данилко, который уже много лет выступает под псевдонимом Верка Сердючка, в Instagram опубликовал редкий снимок примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. На фото она изображена в бочке, зарытой в землю.

На кадре, который сделан на природе, Примадонна еще совсем молодая. Она улыбается и счастлива.

«С днем рождения, Алла», — кратко подписал снимок Андрей Данилко, который дружит с Примадонной уже много лет и не раз вместе с ней выходил на сцену на различных творческих вечерах.

Напомним, что Алле Пугачевой 15 апреля исполнился 71 год. Сейчас яркая исполнительница находится в замке своего супруга, юмориста и телеведущего Максима Галкина, в деревне Грязь. Ранее супруг выкладывал видеозапись со своей любимой женой. Надо сказать, что Примадонна вовсе не выглядит на 71 год. Она находится просто в потрясающей форме, что, естественно, каждый раз отмечают ее многочисленные поклонники и друзья.