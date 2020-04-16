«Спасибо, что вы есть!»: Диана Гурцкая высказалась о величии Аллы Пугачевой

Певица Диана Гурцкая в Instagram тепло и нежно поздравила примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву с днем рождения. Напомним, что 15 апреля ей исполнился 71 год. При этом всем известно, что Алла Пугачева выглядит лет на 20 моложе своего возраста.

«Спасибо, что вы есть! И весь поток сегодняшних поздравлений удивителен тем, что он не формален, а идет от самого сердца каждого, желающего добра и счастья! Вы — великая! И мы вас любим!» Диана Гурцкая

На опубликованной фотографии можно увидеть, как Диана Гурцкая и Алла Пугачева сидят за одним столиком. Судя по всему, они присутствуют на какой-то вечеринке. При этом Гурцкая очень нежно положила руку на Примадонну. Видно, что она испытывает огромное уважение к звезде отечественной эстрады.

Добавим, что день рождения Алла Пугачева отпраздновала вместе со своим мужем, телеведущим и юмористом Максимом Галкиным, в замке в деревне Грязь. Дети — Лиза и Гарри — подарили матери красивый торт. Примадонна даже не сдержалась и прослезилась.