Вера Брежнева поделилась откровенным фото из ванной, прикрыв грудь руками

Певица Вера Брежнева в Instagram опубликовала крайне откровенную фотографию, которую часть ее подписчиков уже назвали «самым сексуальным снимком» за все время.

На фотографии звезда стоит в ванной топлес. Она лишь прикрывает грудь руками. Поклонники буквально усыпали звезду комплиментами: «С ума сойти от такого фото», «Фигура хорошая», «Самое откровенное фото Веры», «Чуть телефон из рук не выпал, думала аккаунт взломали», «Ну очень красивое тело», «Красота какая», «Вера, вы прекрасны!»

Отметим, что Вера Брежнева сейчас счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Не так давно она рассказывала, что на самоизоляции проводит много времени со своей младшей дочкой Сарой.

А вот старшая дочь Соня, которая обучается в Америке, не успела вернуться к матери до закрытия границ. Сейчас она находится в США и очень скучает по матери и своим родным. Также Брежнева рассказывала, что любимый супруг очень много работает. Он запирается в своей комнате в их доме на верхнем этаже и сочиняет музыку.