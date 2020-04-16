«Лидия Федосеева-Шукшина озвучила последнюю волю»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева

Любовь Успенская рассказала, какого из четырех своих мужей любила больше всего

Как отметила «королева русского шансона», она по сей день безмерно благодарна бизнесмену Владимиру Францу.

Любовь Успенская рассказала, какого из четырех своих мужей любила больше всего
Успенская благодарна своему третьему мужу/http://globallookpress.com/

Певица Любовь Успенская в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ рассказала, кого из своих мужей любила больше всего. Как известно, замужем она была четыре раза.

По словам «королевы русского шансона», больше всего она любила бизнесмена Владимира Франца, своего третьего супруга.

«Он был единственным мужем из всех четырех, который действительно верил в меня. Он понимал меня и всегда говорил: «Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя. Ты должна состояться, быть известной».

Любовь Успенская

Как отметила звездная исполнительница, Франц дорожил ей и боялся ее потерять. При этом именно он стал «лепить» из нее известную певицу, у которой сегодня миллионы поклонников по всему миру.

Добавим, что сейчас Успенская официально замужем за бизнесменом Александром Плаксиным. При этом ранее она признавалась, что с мужем не живет уже больше года. Сейчас он находится в Америке, где приглядывает за их общей дочерью Татьяной.

Тэги

Владимир ФранцЛюбовь УспенскаяЛюбовь Успенская последние новостиНовости googleПрограмма "Основано на реальных событиях"
Loading...