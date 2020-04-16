«Она очень темпераментная, страстная»: Дава рассказал, какая Ольга Бузова в постели

Блогер Давид Манукян во время шоу «Вопрос ребром» ответил на вопрос, какая в постели его избранница — телеведущая и певица Ольга Бузова.

«Секс с Олей бесценный. Это прямо 10 из 10. Она очень темпераментная, страстная. Это лучший секс в моей жизни, а мне есть с чем сравнивать. Последний секс у нас был сегодня с утра». Дава

Отметим, что до отношений с блогером у Ольги Бузовой не было секса больше года. Она жаловалась по этому поводу. При этом отмечала, что секс без любви в ее случае просто неприемлем. Она бы никогда не согласилась на такие разовые отношения.

Ранее Ольга Бузова была замужем за футболистом, который сейчас выступает за казанский «Рубин», Дмитрием Тарасовым. В этом браке у них не было детей. По слухам, после расставания футболист оставил свою супругу ни с чем. К примеру, известно, что телеведущая вкладывала свои средства в дом, где сейчас живет Тарасов. Потраченные деньги он ей не вернул.

Сейчас Ольга Бузова, как и большинство россиян, находится на самоизоляции, вызванной пандемией, вместе с Давой. В последнее время ходило много слухов, что звезда беременна от своего нового избранника. Впрочем, сама она пока эту информацию не подтверждала. Да и на фотографиях у Бузовой не видно животика. Ранее она рассказывала, что, как и любая женщина, мечтает о потомстве.