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«Моим слезам не было конца»: Лера Кудрявцева вспомнила, как ее обманул муж сестры

Мужчина обещал отправить телеведущую в космический полет, но слово не сдержал.

«Моим слезам не было конца»: Лера Кудрявцева вспомнила, как ее обманул муж сестры
Кудрявцева так и не стала космонавтом/http://globallookpress.com/

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ведет рейтинговые программы на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», в Instagram рассказала, как на полном серьезе несколько лет назад собиралась лететь в космос. Дело в том, что муж ее сестры работает в центре подготовки космонавтов. Как-то при встрече Кудрявцева заявила, что слетать в космос — ее давняя мечта.

При этом муж сестры сказал, что может организовать полет. Как призналась Кудрявцева, она не спала ночами. Всем знакомым рассказала, что скоро отправится в космос.

«Облазила в центре все, посидела в ракете, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр. «Дима говорит: «Давай на центрифугу, мол». Я отказалась, без подготовки не хотела там все заблевать».

Лера Кудрявцева

В итоге муж сестры объявил однажды Лере Кудрявцевой, что вообще-то он пошутил. Ее слезам не было конца. Как отметила звезда, после этого у нее не осталось больше никакой мечты в этой жизни.

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