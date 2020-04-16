«Моим слезам не было конца»: Лера Кудрявцева вспомнила, как ее обманул муж сестры

Телеведущая Лера Кудрявцева, которая ведет рейтинговые программы на канале НТВ «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион», в Instagram рассказала, как на полном серьезе несколько лет назад собиралась лететь в космос. Дело в том, что муж ее сестры работает в центре подготовки космонавтов. Как-то при встрече Кудрявцева заявила, что слетать в космос — ее давняя мечта.

При этом муж сестры сказал, что может организовать полет. Как призналась Кудрявцева, она не спала ночами. Всем знакомым рассказала, что скоро отправится в космос.

«Облазила в центре все, посидела в ракете, согнувшись рогаликом, залезла в скафандр. «Дима говорит: «Давай на центрифугу, мол». Я отказалась, без подготовки не хотела там все заблевать». Лера Кудрявцева

В итоге муж сестры объявил однажды Лере Кудрявцевой, что вообще-то он пошутил. Ее слезам не было конца. Как отметила звезда, после этого у нее не осталось больше никакой мечты в этой жизни.