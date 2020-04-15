70-летнюю Надежду Бабкину перевезли из Коммунарки в «звездный» госпиталь

Надежда Бабкина в начале апреля была госпитализирована. О том, что она находится в больнице в Коммунарке, стало известно спустя неделю. Несмотря на то, что ее гражданский муж Евгений Гор сначала заверял, что артистка находится дома, вскоре информация о госпитализации подтвердилась. Позже у звезды выявили CoViD-19. Как рассказывала Елена Малышева, состояние у Надежды Георгиевны не утешительное. Она находилась в реанимации.

Точно неизвестно, находилась ли певица в коме, но 15 апреля в СМИ появились данные, что женщина была перевезена из Коммунарки в «звездный» госпиталь. Надежда Георгиевна захотела лечиться в военном медицинском учреждении, в котором в свое время успели побывать такие артисты, как Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина и другие известные персоны.

70-летней Бабкиной выделили отдельную палату. По данным издания «Московский Комсомолец», в госпитале освободили целый многоэтажный корпус, чтобы в будущем принимать пациентов с коронавирусом. Какое сейчас состояние у звезды, остается неизвестным. Ранее подруга руководительницы ансамбля «Русская песня» Маргарита Королева рассказывала, что артистка ослаблена, но идет на поправку.

Напомним, что вслед за Надеждой Георгиевной оказался в больнице и Александр Васильев. Историк моды лечился дома, пока его состояние не ухудшилось.