«Сын и дочка должны были приехать в апреле»: Цекало соскучился по детям от Галушки

59-летний Александр Цекало вместе с молодой женой обосновался в Лос-Анджелесе. В окружении пары сообщили, что в этом году кинопродюсер планировал сыграл пышную свадьбу с 28-летней Дариной Эрвин. Однако на фоне всего происходящего в мире, шоумену пришлось на время отложить торжество. Примечательно, что нынешняя избранница артиста крайне редко выходит на связь с поклонниками. Девушка предпочитает держать в секрете свои отношения с продюсером.

Напомним, что ради Дарины Цекало ушел из семьи. Шоумен был женат на сестре экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой — Виктории Галушке. В этом браке у Александра появилось двое детей: дочка Саша, в октябре ей исполнится двенадцать лет и сын Михаил, ему семь лет. Продюсер не стал сохранять союз с Викторией даже ради их общих детей.

При этом знакомые Александра и Дарины утверждают, что находясь в Штатах, шоумен очень скучает по отпрыскам. Несмотря на то, что Цекало ушел от жены, он продолжает проявлять заботу о дочери и сыне. Наследники артиста должны были приехать к нему в гости этой весной. Однако из-за пандемии коронавируса Александр не может предположить, когда он повидается с детьми.