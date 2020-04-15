Федосеева-Шукшина в беседе с Кудрявцевой: «Я в жизни не попросила ни у кого ни копейки»

В своей звездной колонке для Teleprogramma.pro супруга хоккеиста Игоря Макарова прокомментировала свое интервью с вдовой режиссера и писателя Василия Шукшина. В субботу, 18 апреля, на НТВ выйдет вторая часть программы «Секрет на миллион» с народной артисткой РСФСР. В студии ток-шоу 81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина расскажет о том, кому она завещала свою квартиру в Финляндии и объяснит, почему она судилась с родной внучкой.

Лера Кудрявцева не стала скрывать: она считает, что супруга ныне покойного Василия Макаровича заслужила право на спокойную жизнь. Однако Лидия Николаевна до сих пор не может примирить своих дочерей, которые и сами стали матерями.

Ведущая программы «Секрет на миллион» подметила, что лично у нее сложилось впечатление, что близких Федосеевой-Шукшиной больше интересует наследство и недвижимость именитой родственницы. Ко всему прочему, народная артистка РСФСР была вынуждена судиться с собственной внучкой. По словам вдовы Василия Шукшина, для нее это стало серьезным потрясением.

«Я за все плачу! Я в жизни не попросила ни у кого ни копейки!» — призналась в беседе с Кудрявцевой актриса.

Сама же Лера подметила, что с большим уважением относится к Лидии Федосеевой-Шукшиной. Супруга режиссера и писателя всегда была очень гордой женщиной, знающей себе цену. Она никогда не просила для себя ролей, денег, сочувствия или любви, проявляя сильный характер. За который, к слову, ее всегда ценили мужчины.

«И этот же характер не дает ей сейчас сломаться…» — добавила телеведущая.

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» смотрите в субботу, 18 апреля, в 21:00 на НТВ.