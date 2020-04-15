Долг платежом красен: с мужа Алсу пытаются взыскать сотни тысяч рублей

Имя певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова вновь попало в новости с негативным контекстом. Дело в том, что фирма «Тат-плаза», которая принадлежит возлюбленному звезды, задолжала властям столицы кругленькую сумму. По информации Telegram-канала Mash, мэрия Москвы подала в суд на фирму бизнесмена и требует взыскать 266 тысяч рублей в пользу Департамента имущества. Долг накопился за недвижимость в центре города — старинный особняк по адресу: Большая Татарская, 15.

А в прошлом году семью Алсу и Яна Абрамовых обвиняли в подкупе голосов за их среднюю дочь Микеллу, которая участвовала в телепроекте «Голос. Дети». Тогда с огромным отрывом девочка победила в голосовании. Телезрители усомнились в честности результатов и требовали аннулировать их. После скандала саму Алсу отстранили от ведения «Евровидения» на телеканале «Россия 1» — она должна была в прямом эфире объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят зарубежным конкурсантам.