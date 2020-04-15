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«Теперь можно выдохнуть»: глава больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Спустя две недели тест на  CoViD-19 у медика показал отрицательный результат.

«Теперь можно выдохнуть»: глава больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы Денис Проценко. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Середина апреля для главврача медицинского центра в Коммунарке, где лечат больных коронавирусной инфекцией, принесла хорошие новости. Денис Проценко вылечился от CoViD-19, о чем поспешил сообщить на своей странице в социальной сети Facebook.

«Два отрицательных анализа. Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны» — написал врач.

О том, что у него коронавирус, Проценко сообщил сам. Самочувствие, по словам доктора, у него было хорошее. Все это время он находился в изоляции. Товарищи и коллеги поздравили Проценко с победой над болезнью:

«Поздравляю и горжусь. Теперь можно выдохнуть, наконец», «Вы теперь счастливый обладатель драгоценных в настоящее время антител!»,  «Отличная новость! Здоровья вам!», «Урааааааа, Денис Николаевич! Здоровья, сил и скорейшей победы над пандемией Covid-19» — написали некоторые из подписчиков.

В Коммунарке, кстати, получал лечение первый из заболевших среди звезд пациент – 78-летний Лев Лещенко. Там же сейчас находится телеведущий Александр Васильев и его коллега по программе, 70-летняя Надежда Бабкина, состояние которой оценивается как тяжелое.

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