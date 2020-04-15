«Он любил ее безмерно»: Марина Зудина заявила, что дочь продлила жизнь Олегу Табакову

По словам актрисы, режиссер и любимый муж и ее ни в чем не ограничивал.

Актриса Марина Зудина во время беседы с режиссером Константином Богомоловым в рамках его проекта «Коронный выход» рассказала об отношениях с режиссером Олегом Табаковым, своим супругом, который ушел из жизни два года назад.

Как отметила Зудина, вся ее семья очень переживала после смерти любимого супруга в 2018 году. При этом она считает, что дочь Мария продлила жизнь ее мужу.

«Знаете, еще ведь дело в Марии. Она ему продлила жизнь. Он любил ее безмерно». Марина Зудина

Зудина также призналась, что иногда получала свои роли благодаря мужу. Он ее ни в чем никогда не ограничивал. Она понимала, что является супругой художественного руководителя, и этим умело пользовалась. По словам актрисы, она всегда росла избалованная любовью своих родителей и супруга, которого безмерно обожала.

Сейчас Марина Зудина начала активно сниматься в кино. Актриса, к примеру, блистательно сыграла в проекте мужа светской львицы Ксении Собчак «Содержанки», доказав, что может добиваться успеха своими силами и талантом.