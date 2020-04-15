Отец Лены Зосимовой сравнил свою дочь с Монсеррат Кабалье

Отец певицы Лены Зосимовой, которая блистала на сцене в девяностых годах прошлого века, Борис, объяснил в эфире программы «Рожденные в СССР», почему в свое время решил раскручивать дочь на сцене, хотя она не обладала каким-то особенным голосом и талантом. Об этом в свое время твердили и многие музыкальные критики. Кое-кто откровенно посмеивался над «талантами» исполнительницы.

Как отметил Борис Зосимов, популярный продюсер, он, безусловно, переборщил, когда стал продвигать свою дочь. Клипы для нее он снимал, используя свое положение и возможности. При этом он признает, что дочь не очень-то и хотела петь. Она понимала, что над ней откровенно все посмеиваются и петь композиции не для нее.

«Мне нужно было раскрутить свою фамилию. Ленка несколько лет послушно все делала. Могу сказать, что, по сравнению с некоторыми современными певицами, она — Монсеррат Кабалье». Борис Зосимов

Отметим, что много лет назад Лена Зосимова вышла замуж за бизнесмена Михаила Хенкина. У нее двое детей. Порой отец предлагает ей неплохо заработать. Он уверен, что некоторые песни дочери популярны и сейчас. Впрочем, сама она наотрез отказывается возвращаться на сцену.