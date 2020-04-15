«Божественная!»: Петров, Винокур, Крутой и другие звезды поздравили Пугачеву с 71-летием

15 апреля народная артистка Алла Пугачева отмечает 71-летие. Ее друзья поспешили поздравить певицу с этим событием в социальных сетях.

Одним из первых отметился ее бывший муж Филипп Киркоров, назвав ее «своей Музой» и опубликовав снимок Примадонны в Instagram. Не забыл о своей подруге и Владимир Винокур.

«Дорогая Аллочка!!!! От всей семьи и от всей Души, поздравляю тебя, с днем рождения!!! Долго радуй своих близких, зрителей, друзей!!! Пусть хранит Бог! Здоровья!» — написал он.

«По-настоящему магический, неразгаданный, человек. Великая Русская Женщина! С днем варенья! Здоровья! Вы — вне времени, вне поколений. Поэтому, главное, здоровья! Вы — крутая», — поздравил Пугачеву Александр Петров.

«Сегодня День рождения Аллы Борисовны Пугачевой — Великой Певицы, Великой Актрисы, Великой Женщины… В нашей с Таней Назаровой песне «Игра» есть строчка: «Спеть смогу еще «на бис», жить «на бис» я не сумею»… Я хочу от души пожелать, дорогая Алла Борисовна, чтобы Вам удалось жить «на бис», так же, как всю свою творческую жизнь Вам удавалось петь «на бис», тем более, что для Вас нет ничего невозможного и потому что об этом мечтают, я уверен, все люди нашей и не только нашей страны», — написал в личном блоге Игорь Крутой.