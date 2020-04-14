Представители Полунина и Башмета заявили, что артисты не контактировали с зараженными в Большом театре

Напомним, что после концерта в культурном центре заболели более 30 человек.

Артист балета Сергей Полунин и дирижер Юрий Башмет не заразились коронавирусом, поскольку не контактировали с заболевшими на концерте в Большом театре. Напомним, на днях стало известно, что сразу 30 сотрудников культурного учреждения заразились коронавирусом после масштабного мероприятия, в котором принимали участие отечественные звезды эстрады. Так, под угрозой инфицирования оказались Тамара Гвердцители, Вадим Репин, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Константин Райкин, Диана Арбенина, Александр Петров, Дима Билан, Полина Гагарина и многие другие знаменитости.

В разговоре с RT официальные представители Полунина и Башмета поспешили успокоить поклонников. Они заявили, что ни у артиста балета, ни у дирижера проблем со здоровьем нет, поскольку они держались поодаль от остальных и ни с кем не контактировали. Кроме прочего, выяснилось, что за сутки до самого события к каждому из участников на дом приезжали врачи и просили сдать анализы. Проверялся и биоматериал простых работников. Тех, у кого диагноз подтвердился, просили остаться дома.