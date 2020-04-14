В Москве более 900 тысяч электронных пропусков признаны недействительными

Жители столицы заполнили заявления на предоставление возможности перемещаться по городу, но многие сделали это с ошибками.

Как известно, в столице России из-за эпидемии коронавируса была введена система электронных пропусков. Всего за один день жители Москвы зарегистрировали более 3,2 млн спасительных талонов, однако почти каждый третий из них будет аннулирован, всего 900 тысяч. В чем же причина? Как сообщает ТАСС, недостоверные данные, опечатки, ошибки, неправильные номера паспортов и ИНН — все эти погрешности и стали причиной такого большого количества забракованных пропусков.

Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко настоятельно порекомендовал жителям города не оформлять цифровой документ без особой необходимости. Ведь вся информация будет проверяться, а наиболее тщательно — сведения о работодателях и, соответственно, пропуска для поездок к месту работы.

Самое важное, что если кто-то проигнорирует аннуляцию и попытается воспользоваться недействительным документом, его ждет административная ответственность. Стоит отметить, что проверки цифровых пропусков начнутся уже завтра, 15 апреля.

Напомним, по данным оперативного штаба за сутки в России подтверждены 2774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.