Продюсер Гвердцители рассказал, как чувствует себя певица после концерта в Большом театре

Продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин рассказал, как чувствует себя звездная исполнительница. Напомним, что она была в числе тех, кто был на концерте в Большом театре. Позже прошла информация, что некоторые артисты подхватили коронавирус.

По словам Пудовкина, перед концертом всех, кто принял в нем участие проверили на коронавирус, взяв соответствующий тест. Это случилось за два дня до выступления. В итоге 24 человека оказались в числе зараженных. Их на концерт, естественно, не пустили, отправив лечиться домой. Гвердцители наравне со всеми сдавала тест. Он оказался отрицательным.

«Сейчас все переживают – и за себя, и за близких. Только что разговаривал с Тамарой, она, конечно, не паникует, спокойна, насколько это возможно, учитывая глобальную ситуацию». Сергей Пудовкин

Как отметил Сергей Пудовкин, во время концерта каждый артист двигался к сцене по специальному коридору. Рядом никого не было. Гвердцители вышла на сцену одна. Она ни с кем не пересекалась. Спела свою композицию и покинула зал, сообщает «МК».