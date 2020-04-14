Аглая Тарасова о фильме «Лед-2»: «Когда мне сказали, что моя героиня умрет, я была в шоке»

25-летняя Аглая Тарасова сыграла одну из главных женских ролей в фильме «Лед». В недавнем интервью девушка призналась, что из всего актерского состава именно она верила, что эта картина найдет отклик в душе зрителей и поклонников. Но на тот момент дочка Ксении Раппопорт не могла и предположить, что на этом история фильма не закончиться и в ближайшем будущем в кинотеатрах покажут продолжение.

По словам Аглаи, она ощущала себя абсолютно счастливым человеком, когда снималась в первой части «Льда». Высказалась знаменитость и в адрес Жоры Крыжовникова, который выступил режиссером второго фильма. Тарасова подметила, что муж 38-летней Юлии Александровой как никто другой умеет подобрать ключик к русской душе.

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Но Аглая совершенно не ожидала, что по сценарию ее героиня Надя умрет при родах. Тарасову это известие повергло в шок. Ведь они с Александром Петровым сыграли главные роли в первой части ленты «Лед». По-началу, актриса посчитала, что продюсеры над ней просто посмеялись.

Но потом девушке объяснили, как эта ситуация работает с точки зрения сценария. Первый «Лед» получился законченным, с красивым финалом и было не ясно, о чем снимать продолжение. И такой необычный ход (с гибелью главной героини, — Прим. ред.) должен был дать картине второе дыхание. Как, собственно, и произошло.

«Когда мне сказали, что моя героиня умрет, я была в шоке. Мне казалось, что они шутят», — приводит Peopletalk слова Аглаи Тарасовой.

Также актрису спросили о том, стоит ли ожидать появления фильма «Лед-3». Партнерша Александра Петрова заверила, что о продолжении ленты действительно идут разговоры, но итоговое решение будут принимать все-таки продюсеры. По словам Аглаи, она была бы не простив такого варианта развития событий.