Александра Кокорина попросят вернуть часть аванса, полученного от ФК «Сочи»

Футболист «Сочи» Александр Кокорин будет вынужден отдать часть своего аванса за апрель. Как известно, в команду игрок перешел на правах аренды из «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Отметим, когда нынешней зимой игрок переходил в «Сочи», то ему выплатили всю зарплату до конца сезона. Тогда, конечно, еще никто не догадывался к чему приведет пандемия коронавируса. Сейчас руководители «Сочи» договорились с игроками о пятидесятипроцентном сокращении зарплаты за апрель.

Как отметил генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко, пока разговора с Кокориным еще не было. При этом он отметил, что вряд ли возникнут какие-то трудности и непонимание со стороны известного футболиста, который не так давно вышел из колонии, сообщает ТАСС.

«Обсуждал ли этот вопрос с ним? Нет, мы еще не разговаривали, сейчас пока есть чем заняться. Думаю, в течение этой недели обсудим». Дмитрий Рубашко

Отметим, что Александр Кокорин считается одним из лучших российских футболистов. До того, как угодить в колонию со своим другом Павлом Мамаевым, он регулярно получал вызовы в национальную команду России. После возвращения из тюрьмы Кокорин надеялся выступать за санкт-петербургский «Зенит», но неожиданно столкнулся с непониманием.

Причем главный тренер клуба Сергей Семак не раз подчеркивал, что Кокорин ему нужен. Впрочем, высшее руководство распорядилось иначе. Игрока было решено отдать в аренду. Некоторые эксперты полагают, что это было сделано с целью перевоспитания опального футболиста.