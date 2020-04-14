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«Складно без подготовки уже не говорит»: сын Алибасова заявил, что у отца миновал «пик интеллекта»

По словам Бари Алибасова – младшего, отравление «Кротом» повлияло на жизнь продюсера.

«Складно без подготовки уже не говорит»: сын Алибасова заявил, что у отца миновал «пик интеллекта»
Сын Алибасова заявил, что у отца миновал пик интеллекта/http://globallookpress.com/

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в Instagram опубликовал интервью со звездным папой, которое было взято незадолго до отравления ядовитой жидкостью «Крот». Отец тогда посетил его ток-шоу «Стрела пасионария».

«Теперь он так складно без подготовки уже не говорит. Смотрю и восхищаюсь папой на пике его интеллекта».

Бари Алибасов – младший

Как сказал Бари Алибасов – младший, сейчас он чувствует ответственность за отца. По словам сына продюсера, для него папа сейчас прежде всего старший друг, о котором необходимо заботиться.

Напомним, что чуть меньше года назад Бари Алибасов выпил по ошибке, перепутав с соком, ядовитую жидкость «Крот» и угодил в больницу с отравлением. В результате он провел пять дней в состоянии искусственной комы. В какой-то момент даже прошла информация, что Бари Алибасов умер. К счастью, это оказалось всего лишь журналисткой уткой. Сейчас продюсер практически не появляется на публике.

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