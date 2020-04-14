Наташа Королева рассказала, почему решила назвать единственного сына Архипом

Певица Наташа Королева в Instagram рассказала, в честь кого она назвала своего единственного сына Архипа. Его она, напомним, родила в 2002 году от своего второго супруга — культуриста Сергея Глушко (Тарзана).

Как отметила звезда, не за горами День Победы. Этот праздник один из немногих, который объединяет всю страну. По словам Наташи Королевой, в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта страшная война.

«Передавать эту память следующим поколениям — наш священный долг. Один мой дедушка прошел всю войну и дошел до Берлина. В честь второго, погибшего в 44 году под Кенигсбергом, я назвала сына Архипом».

Наташа Королева

Также исполнительница напомнила, что в России проходит акция «Сад памяти». Ее организаторы хотят высадить 27 миллионов деревьев по всей стране. Именно столько примерно погибло русских солдат во время страшной войны. Королева призвала всех поддержать данную акцию в соцсетях, потому что официальные мероприятия из-за пандемии были отменены.